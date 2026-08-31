Выручка крупнейших брокеров от профильной деятельности выросла на 40%, но чистая прибыль компаний сократилась почти на 30%

Комиссионные доходы брокеров увеличились на 26% год к году, однако финансовый результат большинства компаний оказался негативным — торговые и инвестиционные доходы сократились вдвое.

По итогам первого полугодия 2026 года совокупная выручка 47 крупнейших брокерских компаний от профильной деятельности достигла 41,8 млрд рублей. Основным драйвером роста стали комиссионные доходы, которые увеличились на 26% год к году, при этом доходы от размещения ценных бумаг выросли в полтора раза.

Несмотря на рост выручки, финансовый результат большинства участников рынка оказался негативным. Чистая прибыль компаний существенно снизилась, что эксперты связывают с двукратным падением торговых и инвестиционных доходов — до 131 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«Сложно зарабатывать на торговых операциях, когда рынок не движется в одном направлении: это держит участников в напряжении, и брокеры просто меньше рисковали своими деньгами в условиях неопределенности», — сказал член совета «Национальной ассоциации специалистов финансового планирования» Алексей Тараповский.

Основную часть комиссионных доходов брокерам обеспечил рынок долговых бумаг, так как активность инвесторов в сегменте акций оставалась низкой. Участники рынка отмечают, что при снижении ключевой ставки ЦБ структура доходов может измениться: интерес инвесторов сместится в сторону акций, что позволит брокерам вернуться к привычной модели заработка.