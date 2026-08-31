Минцифры просит провайдеров выделить отдельные подсети для белого списка

Из-за особенностей CDN один IP‑адрес может обслуживать десятки сайтов, включая запрещенные, поэтому Минцифры предложило перенести белый список в отдельные подсети для защиты инфраструктуры.

Минцифры направило хостинг‑провайдерам, CDN‑сервисам и платформам веб‑защиты письмо с просьбой перенести IP‑адреса сайтов из белого списка в отдельные подсети.

Ожидается, что изменения помогут очистить перечень от ресурсов, которые содержат запрещенный в России контент, включая рекламу наркошопов, интим‑услуг и VPN‑сервисов. Об этом пишет РБК.

Крупнейшие провайдеры уже предложили механизм, позволяющий формировать отдельную подсеть исключительно для легитимных ресурсов. Это должно предотвратить использование IP‑адресов белого списка организациями, не получившими согласование, и оптимизировать работу инфраструктуры.

Инициатива связана с тем, что при использовании CDN один IP‑адрес может обслуживать множество клиентов, что приводит к попаданию запрещенных сайтов в белый список вместе с государственными сервисами и крупными платформами.

Источники издания рассказали, что запрос Минцифры напрямую связан с задачей убрать из белого списка ресурсы с нелегальным контентом и VPN‑сервисы, которые продолжают попадать в перечень из-за особенностей сетевой инфраструктуры.