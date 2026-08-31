В Госдуму внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям к 1 сентября

Депутаты предложили ввести ежегодные выплаты семьям с детьми перед началом учебного года — от 15,6 тыс. до 54,9 тыс. рублей, при этом базовый размер составит 31 384 рубля.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает ежегодные выплаты семьям с детьми перед началом учебного года — от 15,6 тыс. до 54,9 тыс. рублей в зависимости от статуса семьи и уровня образования ребенка.

Согласно проекту, базовый размер выплаты составит 31 384 рублей. Ее смогут получать родители детей от 6 до 18 лет, обучающихся в школах, а также законные представители инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по школьным программам. Для малоимущих семей предусмотрены повышенные суммы — 47 076 рублей и 54 922 рублей соответственно.

Для студентов очной формы среднего профессионального и высшего образования выплата будет 15 692 рублей, а для малоимущих семей — 23 538 рублей и 27 461 рублей при обучении детей‑инвалидов. Выплата назначается на каждого ребенка и ее хотят ежегодно индексировать исходя из роста потребительских цен.

В пояснительной записке сказано, что расходы семей на подготовку детей к учебному году составляют значительную часть бюджета. По данным, приведенным в документе, средняя стоимость набора школьных товаров без учета техники составляет 31 384 рубля, а фактические траты родителей на одного школьника в 2025 году достигали 52 251 рублей.

Заявление на получение выплаты можно будет подать с 1 января по 1 ноября, а перечисление средств планируется осуществлять в июне–декабре соответствующего года. Финансирование предоставят через Фонд пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета.