Кабмин направил свыше 2,4 млрд рублей на сохранение рабочих мест в Крыму

Бизнес Крыма и Севастополя получит более 2,4 млрд рублей из резервного фонда. Дотации помогут компенсировать зарплатные расходы и стабилизировать работу компаний на фоне логистических трудностей.

Более 2,4 млрд рублей из резервного фонда Правительства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в Республике Крым и Севастополе. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства предназначены для предоставления организациям и индивидуальным предпринимателям дотаций, которые частично компенсируют расходы на оплату труда сотрудников. Власти рассчитывают, что это снизит финансовую нагрузку на предприятия и позволит сохранить коллективы, сказано на сайте кабмина.

Ранее правительство утвердило дополнительные меры поддержки бизнеса в регионе. Среди них — отсрочка по уплате страховых взносов и приостановка вынесенных решений о проведении выездных налоговых проверок. Эти шаги призваны стабилизировать положение компаний, столкнувшихся с трудностями на фоне логистических и инфраструктурных проблем.

Вопрос о выделении дополнительного финансирования рассматривался на заседании Правительства 27 августа 2026. По итогам обсуждения было принято решение направить средства из резервного фонда для расширения пакета антикризисных мер.