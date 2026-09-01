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Общество
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С 1 сентября 2026 в России вводится запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта

Новые правила призваны ограничить доступность никотиносодержащей продукции в местах массового скопления людей и снизить риски пассивного курения. Ограничение распространяется на все виды табачных изделий и электронных средств доставки никотина.

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов пояснил, что остановки общественного транспорта традиционно являются местами скопления людей. Запрет торговли в таких точках поможет оградить население, включая молодежь, от пагубного влияния табака и вейпов.

«С 1 сентября этого года заработает запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта. Этим законом мы сделали еще один шаг, чтобы оградить население, в том числе молодежь, от пагубного влияния табака и вейпов на свой организм», — сказал депутат.

Парламентарий напомнил, что аналогичные ограничения уже действуют на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов.

По мнению депутата, наличие торговых точек на остановках создает угрозу для здоровья детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями из-за постоянного воздействия табачного дыма и аэрозолей.

Автор

Игорь Вахромов
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