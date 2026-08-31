Родители могут вернуть до 14,3 тысячи рублей за обучение детей в кружках

Компенсацию за обучение детей в кружках и секциях можно оформить за три предыдущих года, а вернуть удастся до 14,3 тыс. рублей. Важно, что у организации должна быть образовательная лицензия.

Работающие налогоплательщики вправе получить компенсацию за обучение детей в платных кружках, секциях и на дополнительных занятиях в детских садах. Главное условие для возврата средств — наличие у образовательной организации действующей лицензии.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил, что максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет на каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. При ставке НДФЛ 13% родители могут вернуть до 14,3 тысячи рублей. Этот лимит является общим для обоих родителей.

Право на вычет сохраняется до совершеннолетия ребенка, а при очном обучении — до 24 лет. Компенсация распространяется на занятия музыкой, рисованием, иностранными языками, курсы подготовки к школе и другие образовательные услуги. При этом вычет не предоставляют за питание, присмотр, уход и оплату коммунальных услуг в детских учреждениях.

«С 2024 года процедура упрощена: вместо кипы чеков достаточно одной справки об оплате образовательных услуг, которую выдает организация. Вычет можно оформить за три предыдущих года, то есть в 2026 году вычет можно оформить за 2025, 2024 и 2023 годы», — сказал Дмитрий Свищев.

Для получения средств нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, портал Госуслуги или через работодателя. Деньги поступят на банковскую карту в течение двух месяцев.