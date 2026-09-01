Эксперты назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии лета 2026

Лидерами рейтинга рабочих профессий по зарплатам за июнь–август 2026 года стали сварщики с доходом 215 545 рублей.

Об этом сообщает Авито Работа.

Второе место в списке заняли механики, которым работодатели в среднем предлагали 193 631 руб., а на третьей строчке рейтинга – гипсокартонщики со средним уровнем дохода 159 170 рублей.

«Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам лета показывает, что рабочие специальности остаются драйверами роста зарплат на рынке труда. Сварщики и механики уверенно лидируют, что связано с высоким спросом на квалифицированные кадры в промышленности и строительстве. Мы видим, что работодатели готовы предлагать конкурентные условия, чтобы привлекать и удерживать специалистов», — пояснил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Рост зарплат сопровождается увеличением спроса на специалистов. Так, количество вакансий для монолитчиков выросло на 70%, для гипсокартонщиков — на 57%, а для строителей — на 48%.