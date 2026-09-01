Бизнес замедляет инвестиции и найм, но сохраняет соцподдержку сотрудников в августе 2026 года

Инвестиционная активность бизнеса замедляется в августе 2026 года. Почти четверть компаний отстают от графика, а прием новых сотрудников снизился на 10,5 п. п., однако социальные программы продолжают работать в подавляющем большинстве организаций.

Бизнес столкнулся с замедлением инвестиционной активности, а также снижением темпов найма персонала. Большинство организаций сохраняют текущие бюджеты на социальные программы, несмотря на общую тенденцию к оптимизации расходов.

В августе 2026 года 71% компаний, которые ведут инвестиционные проекты, придерживаются утвержденного графика и бюджета. При этом 22,6% организаций отстают от плана, а 14,5% были вынуждены сократить инвестиционные расходы. Опережают график 3,2% компаний, а 8,1% предприятий увеличили вложения. Об этом сказано в исследовании РСПП.

Прием новых сотрудников в августе проводили 69,7% опрошенных организаций, что на 10,5 п. п. меньше показателей предыдущего периода. Увольнения персонала зафиксировали в 9% компаний, а 14,6% работодателей ввели сокращенный рабочий день для оптимизации издержек.

Социальные программы для сотрудников действуют в 84,3% организаций. Бюджет на эти цели остался прежним у 77,9% компаний, 15,6% респондентов увеличили расходы, а 6,5% — сократили. Наиболее популярными мерами стали оплата санаторно-курортного лечения (69,7%), дополнительные выплаты сверх норм ТК (63,2%) и оплата проезда до места работы (63,2%).

Компании продолжают поддерживать социальную стабильность, несмотря на экономические вызовы, и при этом смещают фокус на удержание квалифицированных кадров через обучение и стажировки.