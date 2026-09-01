Физлицам разрешили применять НПД к доходам от гостевых домов

Налоговая подтвердила, что деятельность гостевых домов не входит в перечень запретов для НПД, поэтому физлица вправе работать как самозанятые при условии соблюдения требований.

ФНС разъяснила, что гостевой дом относится к средствам размещения, представляющим собой индивидуальный жилой дом или его часть, где владелец предоставляет услуги временного проживания и сопутствующие сервисы. Эти услуги должны соответствовать правилам классификации гостевых домов, утвержденным постановлением правительства от 30.08.2025. № 1345.

Закон о налоге на профессиональный доход позволяет применять НПД как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Объектом налогообложения считаются доходы от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. При этом перечень ограничений, установленный статьями 4 и 6 закона № 422‑ФЗ, не содержит запрета на деятельность по оказанию услуг гостевого дома. Об этом сказано на сайте налоговой.

ФНС уточнила, что физлицо вправе применять НПД к доходам от гостевого дома при условии соблюдения всех ограничений спецрежима. В частности, самозанятые не могут использовать наемный труд, а право на НПД утрачивается, если доходы от деятельности с начала года превысили 2,4 млн рублей.

Таким образом, владельцы гостевых домов могут работать как самозанятые, если оказывают услуги самостоятельно и не выходят за пределы установленного законом доходного лимита.