Увеличение лимита переработок: эксперт разъяснил правила оплаты и учета сверхурочных часов

Некоторых работников нельзя привлечь сверхурочно больше 120 часов даже при их согласии.

С 1 сентября 2026 года меняются правила оплаты сверхурочных.

Закон следует за уже сложившимися фактически отношениями либо устанавливает правила для необходимых изменений. Увеличение лимита сверхурочной работы говорит о том, что такая необходимость у организаций есть, пояснил «Клерку» руководитель юридического направления и GR БФ «Онкологика» Андрей Чирук.

Поправка содержит важное требование к такому изменению: увеличение лимита допустимо, когда оно предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.

Более того, для работы свыше 120 часов в год потребуется письменное согласие каждого работника. Для пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями действуют дополнительные гарантии: необходимо отсутствие медицинских противопоказаний и письменное ознакомление с правом отказаться. А работников с вредностью с классами 3.3-3.4 сверх 120 часов в год привлекать вообще нельзя, уточнил эксперт.

Новый закон не снижает стоимость сверхурочного часа. В пределах первых 120 часов сохраняется минимум: первые два часа – не менее чем в полуторном размере, последующие – не менее чем в двойном. Расчет производят исходя из зарплаты с учетом предусмотренных системой оплаты труда компенсационных и стимулирующих выплат.

Работник, которого привлекали к сверхурочной работе свыше 120 часов за год с 1 сентября получит право на один оплачиваемый рабочий день для диспансеризации. Это самостоятельная социальная гарантия, а не замена двойной оплаты сверхурочных, подчеркнул Чирук. Поэтому в данном случае выбирать между двойной оплатой или выходным на диспансеризацию не нужно.

Проблемы для работников кроются не в самом факте увеличения лимита сверхурочной работы, а в корректном учете рабочего времени.

Если утренние и вечерние планерки и фактическая работа после окончания смены не попадают в табель, то можно установить хоть 120, хоть 240 часов – документально переработки просто не будет. Хотя ст. 91 ТК обязывает работодателя учитывать фактически отработанное каждым сотрудником время.