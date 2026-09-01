Минфин уточнил порядок расчета НДФЛ при получении имущества от ликвидируемой компании

При получении имущества или денежных средств при ликвидации компании налогоплательщик может учесть расходы на приобретение имущественного права, а при их отсутствии воспользоваться фиксированным вычетом в пределах 250 тыс. рублей.

Участники ООО вправе получить при ликвидации компании часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо его стоимость. Об этом сказано в письме Минфина от 22.08.2025 № 03‑04‑05/82428.

Доход, который облагается НДФЛ, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, полученного при ликвидации. При этом налогоплательщик может уменьшить сумму дохода на расходы, связанные с приобретением имущественного права.

Минфин уточнил, что при выплате участнику действительной стоимости его доли он вправе уменьшить доход на сумму, уплаченную при ее приобретении. В состав таких расходов могут входить затраты на покупку акций, долей или паев, а также расходы на увеличение уставного капитала (абзац 12 подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК).

Если документально подтвержденных расходов нет, участнику предоставляется вычет до 250 тыс. рублей за налоговый период — в пределах доходов, полученных при прекращении участия в обществе.