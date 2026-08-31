Сводный индекс деловой активности вырос в августе 2026 года, но бизнес сохраняет пессимизм

Подъем сводного индекса РСПП до 43,3 пункта не изменил общей картины: большинство индикаторов демонстрируют разнонаправленную динамику, а давление издержек и слабый спрос продолжают ограничивать восстановление деловой активности.

Сводный индекс деловой среды РСПП в августе 2026 года вырос на 0,9 пункта до 43,3 пункта, прервав трехмесячный период негативной динамики. Несмотря на это, показатель остается ниже пограничной отметки 50 пунктов, что указывает на преобладание пессимистичных оценок состояния экономики.

Участники опроса указали на разнонаправленные тренды в ключевых индикаторах. Индекс рынка производимой продукции снизился на 0,4 пункта до 43,6 пункта, а показатель «цены продаж» уменьшился на 0,9 пункта до 52 пунктов. При этом индикатор «цены закупки» вырос на 1,7 пункта, достигнув 24,7 пункта, что отражает продолжающееся давление издержек на бизнес. Об этом сказано на сайте РСПП.

Динамика спроса в августе оказалась противоречивой. Показатель «спрос в отрасли» упал на 4,6 пункта до 40,7 пункта, тогда как «спрос на продукцию или услуги компаний» вырос на 1,4 пункта до 44,1 пункта. Позитивным сигналом стало возвращение индикатора «количество новых заказов» в положительную зону — он прибавил 2,6 пункта и достиг 51,4 пункта.

Ситуация в логистике остается сложной: соответствующий индекс снижается четыре месяца подряд, достигнув в августе 41,9 пункта. Эксперты связывают это с дефицитом топлива, ростом транспортных расходов и увеличением сроков доставки. Доля компаний, оценивающих состояние логистики как ухудшившееся, выросла до 29,2%.

Индекс B2G также перешел к снижению, опустившись на 1,2 пункта до 47,4 пункта. Оценки отношений бизнеса с органами власти достигли минимального уровня за последний год, составив 48,6 пункта. При этом индикатор взаимодействия с банками просел на 2,7 пункта, а доля негативных отзывов о работе с финансовыми институтами за месяц выросла почти вдвое — с 6,9% до 12,4%.

Ранее РСПП отмечал, что в июле 2026 Сводный индекс деловой среды опускался до 42,4 пункта, что стало минимумом за трехмесячный период падения.