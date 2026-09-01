ЦБ делает все финансовые потоки бизнеса прозрачными для ФНС — эксперт

Для бизнеса цифровой рубль повлечет открытие цифрового кошелька в блокчейн-реестре Центробанка, интегрированного не только с банками и другими платежными системами, но и с надзорными органами.

Это значит, что финансовые операции через цифровой кошелек станут прозрачными для банков, ФНС. Серые схемы, дробление выручки, откаты платежей – станут невозможными для предпринимателей, потому что история денежного трафика будет видна как на ладони, пояснил основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

Это облегчит и ускорит процесс оценки рисков и принятия финансового решения банками для кредитования бизнеса.

Также доступ к цифровому кошельку можно будет получить через любой банк на одинаковых условиях, установленных ЦБ. Сумма комиссии для бизнеса составит 0.3%. В конкурентной борбье за клиентов банкам, возможно, придется предоставлять более выгодные условия обслуживания.

Цифровой рубль обеспечит контроль и оперативность расчетов по договорам с помощью смарт‑контрактов. Эта технология, где при выполнении условий сделки деньги автоматически списываются у контрагента, что снижает риски неплатежей для бизнеса, добавил эксперт.