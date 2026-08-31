Центробанк: ключевая ставка удержится на 14,5% в 2026 году, а затем начнет снижаться

ЦБ заложил в базовый сценарий постепенное смягчение политики: ставка в 2026 году составит 14,5-14,6%, в 2027‑м опустится до 10,5-12,5%, а к 2029 году может снизиться до 7,5-8,5%.

Банк России прогнозирует ключевую ставку в 2026 году на уровне 14,5-14,6 годовых. Об этом сказано в Основных направлениях Единой государственной денежно-кредитной политики.

В 2027 году показатель, по оценке регулятора, может снизиться до 10,5-12,5%.

Дальнейшее смягчение денежно‑кредитных условий ЦБ видит в горизонте 2028-2029 годов: ставка, согласно документу, может опуститься до 8–9% в 2028‑м и до 7,5–8,5% в 2029.

Регулятор также представил обновленный макропрогноз. Инфляция, по базовому сценарию, составит 6-7% в 2026 году и вернется к 4% в период с 2027 по 2029 годы. Рост ВВП ожидается на уровне 0-1% в 2026 и 1,5-2,5% в 2027-2029 годах.