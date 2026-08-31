Разъяснения ФНС: порядок заполнения заявления о ввозе при поступлении излишков товара из Белоруссии

Как платить косвенные налоги, если экспортер привез больше товара.

Налоговая служба ответила, что делать компании-получателю, если экспортер из Беларуси по ДОПП привез груз на одну накладную больше, чем заявлено в Документе.

«После принятия товара на учет при формировании заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов необходимо отразить товар, принятый на учет согласно всем ТСД», — пояснили налоговики.

Недоплаченную сумму нужно доплатить по факту принятого товара на учет и подать налоговую декларацию по косвенным налогам с корректной суммой.