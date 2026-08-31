Окно для сдачи стало шире, а ловушек — больше: что изменилось в формах 7-травматизм, 3-Ф и П-1. Выпуск № 114 подкаста «Налоговое утро»
Росстат обновил сразу три формы статистической отчетности: П-1, 3-Ф и 7-травматизм. Их начнут применять уже с отчетности за 2026 год.
На первый взгляд новости от Росстата скорее хорошие: например, сдать годовой отчет о травмах за 2026 год можно уже с 16 февраля 2027-го, а не с 20-го. Но именно это удлиненное окно и мелкие правки в строках усыпляют бдительность.
Если настроить сбор данных по старой памяти, организация попадет в ситуацию, когда цифры формально сходятся, но сам отчет составлен неверно. Разбираемся, что изменилось в новых бланках.
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