Четыре ведомства поддержали эксперимент по онлайн‑продажам вина через Почту России, но Минздрав всё еще против

Эксперимент по дистанционной продаже вина получил поддержку ключевых экономических ведомств, тогда как Минздрав считает проект противоречащим госполитике по снижению потребления алкоголя и предупреждает о рисках обхода ограничений.

Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин поддержали эксперимент по дистанционной продаже российского вина через Почту России. Инициатива призвана создать новый канал сбыта для небольших хозяйств и улучшить финансовое положение почтового оператора, однако Минздрав настаивает на запрете, опасаясь роста потребления алкоголя.

Замминистра финансов Алексей Сазанов подтвердил обсуждение возможности дистанционной торговли алкоголем. Позиция Минздрава, изложенная в июльском письме министра Михаила Мурашко вице-премьеру Татьяне Голиковой, заключается в том, что расширение доступности спиртного противоречит госполитике по снижению его потребления. Ведомство указывает на риски обхода возрастных ограничений и сложности контроля за доставкой через постаматы. Об этом пишут «Известия».

Сторонники проекта отмечают, что онлайн-продажи помогут малым винодельням, доля которых на рынке составляет около 6%, выйти к потребителю напрямую. По оценкам экспертов, это позволит сократить число посредников и снизить конечную цену для покупателя. В то же время представители ритейла указывают на сложности с соблюдением лицензионных требований и контроля оборота подакцизных товаров при дистанционной торговле.

Представитель «Кубань‑Вино» сказал, что легализация онлайн‑продаж вина открывает дополнительный канал продаж и коммуникации с потребителем.

Сейчас дистанционная продажа алкоголя в России запрещена законом № 171-ФЗ. Предыдущая попытка запустить аналогичный эксперимент через «Почту России» была предпринята в 2023 году, однако законопроекты не прошли стадию первого чтения.