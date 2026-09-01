Закон о цифровых валютах заработал с 1 сентября 2026 года, но внутренние расчеты остаются под запретом

Закон о цифровых валютах вступил в силу, открыв легальный доступ к операциям с криптоактивами, но есть риски: многие иностранные контрагенты не могут принимать криптоплатежи, а стейблкоины несут риск блокировки из‑за санкций.

1 сентября 2026 года вступил в силу федеральный закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», который вводит в правовое поле профессиональных посредников: цифровые депозитарии, брокеров и операторов обмена. Теперь бизнес и частные лица могут легально совершать операции с криптовалютой, однако внутренние расчеты в ней внутри страны по-прежнему под запретом.

Для запуска сервисов необходимо принятие пакета нормативных актов Банка России, который определит критерии допуска монет и требования к участникам рынка. Регулятор планирует завершить эту работу к ноябрю 2026 года, поэтому первые сделки в рамках нового законодательства ожидаются не ранее конца года. Брокеры уже готовят интеграцию криптоактивов в торговые приложения, где они будут выступать налоговыми агентами по НДФЛ. Об этом пишут «Известия».

«Криптовалютный рынок существует, например, в Турции, однако ЦБ страны прямо запрещает использование активов для оплаты товаров и услуг как напрямую, так и косвенно. Поэтому условный турецкий завод не сможет просто выставить счет в USDT или биткоинах», — сказал финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Для импортеров закон открывает возможность официально отражать операции в учете и закрывать паспорта сделок. Однако эксперты отмечают, что иностранные контрагенты часто не имеют права принимать криптоплатежи, а использование стейблкоинов, таких как USDT, несет риск блокировки со стороны эмитента из-за санкционного давления.

1 сентября 2026 года Сбер запустил трансграничные криптоплатежи для корпоративных клиентов.