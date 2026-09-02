Льготу многодетных пассажиров будут проверять через систему Минтранса с декабря 2026 года

Многодетные семьи смогут подтверждать льготный статус прямо при заказе такси. С декабря 2026 года агрегаторы начнут запрашивать данные в АИС УЛСП, что упростит доступ к льготным перевозкам.

С декабря 2026 года в России заработает цифровой механизм, который позволит автоматически подтверждать льготный статус многодетной семьи при заказе такси. Агрегаторы будут получать данные через систему Минтранса, что упростит доступ к льготным перевозкам.

Функционал будет обеспечивать ФГБУ «СИЦ Минтранса России» через автоматизированную информационную систему управления льготными и субсидированными перевозками (АИС УЛСП). Агрегатор такси направит запрос о принадлежности пассажира к льготной категории, а система предоставит ответ. Возможность будет доступна всем сервисам заказа легкового такси.

«ФГБУ "СИЦ Минтранса России" обеспечит к декабрю 2026 года функционал цифрового подтверждения льготной категории пассажира "член многодетной семьи" через автоматизированную информационную систему управления льготными и субсидированными перевозками (АИС УЛСП)», — сказали в Минтрансе.

Также там добавили, что ведомство и СИЦ обеспечивают только техническую часть — подтверждение льготы. Решение об участии в проекте перевозчики будут принимать самостоятельно.