Налоговая назвала частые ошибки при оформлении налоговых вычетов в упрощенном порядке

Физлица подают на вычет одновременно и в упрощенном порядке, и в 3-НДФЛ.

Налогоплательщики могут получать большинство имущественных и социальных вычетов без подачи декларации 3-НДФЛ через ЛК налогоплательщика, напомнило регионально УФНС.

Налоговики перечислили основные причины, по которым заявители получают отказ в выплатах. К ним относятся:

повторная подача заявления на вычет, который уже был получен через декларацию 3-НДФЛ;

одновременное обращение за одним и тем же вычетом через декларацию и в упрощенном порядке;

запрос вычета при отсутствии налогооблагаемого дохода , если лимит был полностью исчерпан ранее;

указание в заявлении недействующих банковских счетов.

Перед отправкой документов нужно проверить, не заявлялся ли вычет ранее, а также убедиться в наличии дохода и актуальности банковских реквизитов.

«Во избежание отказа перед подачей заявления следует проявить внимательность, например, убедиться, что ранее вычет не заявлялся по декларации, имеется налогооблагаемый доход для его получения и указан правильный действующий счет», — уточнили налоговики.

Упрощенный порядок доступен только в том случае, если организация, оказавшая услуги, передала сведения о расходах клиента напрямую в налоговую.