Налоговая назвала частые ошибки при оформлении налоговых вычетов в упрощенном порядке
Физлица подают на вычет одновременно и в упрощенном порядке, и в 3-НДФЛ.
Налогоплательщики могут получать большинство имущественных и социальных вычетов без подачи декларации 3-НДФЛ через ЛК налогоплательщика, напомнило регионально УФНС.
Налоговики перечислили основные причины, по которым заявители получают отказ в выплатах. К ним относятся:
повторная подача заявления на вычет, который уже был получен через декларацию 3-НДФЛ;
одновременное обращение за одним и тем же вычетом через декларацию и в упрощенном порядке;
запрос вычета при отсутствии налогооблагаемого дохода, если лимит был полностью исчерпан ранее;
указание в заявлении недействующих банковских счетов.
Перед отправкой документов нужно проверить, не заявлялся ли вычет ранее, а также убедиться в наличии дохода и актуальности банковских реквизитов.
«Во избежание отказа перед подачей заявления следует проявить внимательность, например, убедиться, что ранее вычет не заявлялся по декларации, имеется налогооблагаемый доход для его получения и указан правильный действующий счет», — уточнили налоговики.
Упрощенный порядок доступен только в том случае, если организация, оказавшая услуги, передала сведения о расходах клиента напрямую в налоговую.
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