Жильцам разъяснили, как добиться перерасчета за перегоревшую лампочку

Перегоревшая лампочка в подъезде дает право на перерасчет платы за ОДН. Жильцы могут составить акт о некачественной услуге, а управляющая компания обязана снизить стоимость на 0,15% за каждый час превышения допустимого перерыва.

Жители многоквартирных домов могут добиться снижения платы за общедомовые нужды (ОДН), если в подъезде перегорела лампочка и освещение отсутствует длительное время. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Освещение мест общего пользования входит в состав услуги ОДН. Если лампочка не горит более часа, это считается некачественным предоставлением услуги. В таком случае жильцы могут составить акт о нарушении — например, если света нет три дня — и передать его управляющей компании. За каждый час превышения допустимой длительности перерыва плата за ОДН должна снижаться на 0,15% стоимости услуги.

«Если говорить коротко, то сейчас действует правило: ОДН без прибора учета — это норматив, а не реальные потери. Если у вас в доме нет общедомового счетчика на электричество или воду, вы имеете полное право требовать перерасчета всей суммы ОДН за последние три года (срок исковой давности), исходя из нормативов, а не из "средних" цифр управляющей компании», — сказал Владимир Кошелев.

Кошелев отметил, что управляющие компании, чтобы избежать перерасчетов, обычно начинают оперативнее менять лампы. Однако при отсутствии реакции следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию региона. Если инспекция дает формальные ответы или УК игнорирует предписания, следующей инстанцией становится прокуратура.

При отсутствии общедомового прибора учета на электричество или воду ОДН рассчитывается по нормативу. В таких случаях жильцы вправе требовать перерасчета всей суммы ОДН за последние три года — срок исковой давности — исходя из нормативов, а не из «средних» значений, которые использует управляющая компания.

Депутат подчеркнул, что УК не может ссылаться на отсутствие средств для замены счетчика: эти расходы уже заложены в плату за содержание общего имущества и должны использоваться на диагностику и обновление приборов учета.