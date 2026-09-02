С 1 сентября 2026 изменились правила перевозки пассажиров и багажа

Вступили в силу обновленные правила перевозки пассажиров и багажа в такси и общественном транспорте, которые будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Новые требования Минтранса уточняют порядок провоза багажа, животных и информирования пассажиров об уровне комфортности транспортных средств. Приказ ведомства от 14.04.2026 № 161 вступил в силу с 1 сентября 2026 года.

Теперь количество мест багажа в такси и условия его оплаты определяет фрахтовщик. Если багаж не помещается в багажное отделение, его можно перевезти в салоне при условии, что это не мешает водителю и не угрожает безопасности. Кресла-коляски для инвалидов перевозятся бесплатно.

Документ устанавливает четкие требования к перевозке животных. Собаки должны быть в намордниках, на поводках и с подстилками, а мелкие животные и птицы — в закрытых контейнерах с доступом воздуха. Фрахтовщики вправе вводить дополнительные правила провоза питомцев, если они не противоречат законодательству. При этом сохраняется бесплатный провоз мелких животных в клетках, сумма трех измерений которых не превышает 120 сантиметров.

Перевозчики теперь обязаны заранее сообщать пассажирам об уровне комфортности транспорта, включая наличие кондиционера, туалета или мультимедийных систем, если на маршруте действуют разные тарифы. Информация должна быть доступна до покупки билета.

Также вводится единый порядок подтверждения оплаты провоза багажа сверх нормы: пассажир обязан предъявить квитанцию представителю перевозчика или контролеру.