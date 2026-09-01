Wildberries запустила финансирование селлеров через ЦФА

Продавцы Wildberries впервые протестировали привлечение финансирования через ЦФА. В пилоте RWB три селлера получили 24,4 млн рублей, а компания готовится масштабировать проект.

Компания RWB провела пилотный проект по привлечению финансирования для продавцов Wildberries через цифровые финансовые активы. Три селлера выпустили собственные ЦФА и привлекли 24,4 млн рублей на сроки от трех до шести месяцев. Об этом на ВЭФ‑2026 рассказала директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева.

В рамках пилота собственные ЦФА выпустили три продавца — два индивидуальных предпринимателя и одно юридическое лицо. Совокупный объем привлеченного финансирования составил 24,4 млн рублей, сроки выпусков — от 3 до 6 месяцев.

«Преимущества ЦФА — скорость выпуска, минимальная бюрократия и возможность привлекать финансирование у широкого круга инвесторов. Именно поэтому мы считаем, что ЦФА — это один из самых перспективных инструментов для малого и среднего бизнеса, и активно развиваем этот механизм», — сказала Юлия Полетаева.

ЦФА представляют собой цифровой аналог облигаций и позволяют бизнесу привлекать средства для развития — закупки товаров, оборудования или расширения производства. По словам Полетаевой, ключевые преимущества инструмента — скорость выпуска, минимальная бюрократия и доступ к широкому кругу инвесторов, что делает ЦФА перспективным механизмом для малого и среднего бизнеса.

Пилот стал следующим этапом развития сервиса ЦФА для продавцов Wildberries, о запуске которого RWB объявила в июне 2026 года. Его задачей была практическая отработка полного цикла привлечения финансирования — от подготовки продавца и выпуска актива до его приобретения инвестором.

Участники пилота — резиденты программы «Платформа роста» от RWB, ориентированной на масштабирование отечественного бизнеса. Доступ к ЦФА становится для них дополнительным инструментом поддержки и расширения финансовых возможностей.