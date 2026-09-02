Исследование: гендерная сегрегация ограничивает доступ россиян к рабочим местам

В России женщины и мужчины преимущественно работают в «своих» профессиональных группах, а доля смешанных сфер не превышает 5%, что делает рынок труда менее гибким и повышает продолжительность поиска работы.

Доля профессий со сбалансированным представительством мужчин и женщин в России составляет всего 4-5% против 20% в странах Европы, что свидетельствует о высокой гендерной поляризации рынка труда.

Исследование эксперта Высшей школы экономики Елены Варшавской «Профессиональная гендерная сегрегация на российском рынке труда» показало, что большинство россиян заняты в гендерно-доминируемых сферах. К мужским профессиям (доля мужчин более 60%) относятся металлообработка, машиностроение, строительство и охрана, где присутствие мужчин достигает 89-95%. Женщины же составляют более 90% среди специалистов по клинингу, индивидуальному уходу, среднего медперсонала и служащих общего профиля. Об этом пишет «Коммерсант».

В работе, основанной на данных Росстата и Евростата, отмечается, что 75% мужчин и 81% женщин в России работают в «своих» профессиональных группах. При этом женщинам сложнее освоить мужские специальности (14% занятых), тогда как мужчины чаще переходят в женские сферы (21% занятых). Для сравнения, даже в странах с минимальными показателями смешанных профессий, таких как Болгария и Чехия, их доля достигает 12%.

«Основные различия в уровнях гендерной сегрегации между Россией и европейскими странами обусловлены более высокой концентрацией мужчин и женщин в РФ внутри отдельных профессий. Этот фактор объясняет свыше 70%, а в ряде случаев более 80% межстрановых различий», — сказала Елена Варшавская.

Ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок уточнил, что из‑за сегрегации у безработных сокращается число доступных рабочих мест, что удлиняет поиск работы. В итоге такая ситуация становится барьером для эффективного функционирования рынка труда и способна замедлять экономический рост.