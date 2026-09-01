СФР: маткапиталом воспользовались больше 15 млн российских семей

С момента запуска программы материнского капитала в 2007 году российские семьи получили более 15 млн сертификатов. Об этом рассказал председатель Социального фонда Сергей Чирков.

Сумма маткапитала ежегодно индексируется на уровень инфляции, поэтому семьи могут самостоятельно выбирать сроки и направления использования выплаты. По словам главы фонда, действующие механизмы охватывают ключевые потребности семей — улучшение жилищных условий, включая погашение ипотеки, и обучение детей.

«За все время действия материнского капитала, а ввели его в 2007-м, было выдано более 15 млн сертификатов. Сумма выплаты ежегодно индексируется на уровень инфляции, поэтому человек сам выбирает, когда и как его использовать», — сказал Сергей Чирков.

Также он добавил, что теперь средства маткапитала можно направлять не только на обучение в вузах, но и в других образовательных организациях, а также на различные курсы и занятия, что расширяет доступные возможности для развития детей.