Идентификацию доменов через Госуслуги прошли только 42% владельцев

Несмотря на требование идентифицировать владельцев доменов через Госуслуги с 1 сентября 2026 года, регистраторы продолжат работать по прежним правилам до включения в специальный перечень или до 18 января 2027 года.

Менее половины администраторов доменов в зонах .ru, .рф и .su прошли обязательную идентификацию через Госуслуги.

С 1 сентября 2026 года вступила в силу норма об идентификации владельцев доменных имен через портал Госуслуги (ЕСИА). По данным «Руцентра», на 27 августа требования выполнили 42,2% администраторов в этой компании и 25,7% — в «Рег.ру».

Основным препятствием для соблюдения новых правил стала многолетняя практика регистрации корпоративных доменов на физических лиц. В результате в зоне .ru на долю физлиц приходится 72,7% доменов, а в зоне .рф — 82,9%. Об этом пишет Forbes.

«Бизнес десятилетиями регистрировал домены на сотрудников и подрядчиков, накопился значительный объем устаревших данных», — сказал гендиректор «Руцентра» Андрей Кузьмичев.

Он добавил, что в случае увольнения такого сотрудника компания рискует потерять контроль над критически важным онлайн-активом.

Нормативно-правовые акты, разъясняющие порядок применения закона, еще не приняты. Координационный центр доменов .ru и .рф сообщил, что до включения регистраторов в специальный перечень или до 18 января 2027 года работа продолжится по прежним правилам. Ограничения на операции с доменами для тех, кто не прошел идентификацию, с 1 сентября применять не будут.