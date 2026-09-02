Возврат качественных и бракованных гаджетов: юрист разъяснил разницу в правилах после 1 сентября 2026

Покупатели с 1 сентября 2026 года могут вернуть в магазин технически сложные товары, включая смартфоны, ноутбуки и телевизоры, только при сохранении потребительских свойств, полной комплектации и заводской упаковки.

Здесь важно сразу развести два режима: новые требования к сохранению товарного вида, потребительской упаковки, комплектности и технических документов прямо установлены для дистанционного возврата технически сложного товара надлежащего качества. Они не отменяют правила о возврате бракованной техники по Закону о защите прав потребителей, пояснил «Клерку» юрист Владислав Абрамов.

Если в смартфоне, ноутбуке или телевизоре обнаружен недостаток, покупатель в течение 15 дней вправе потребовать возврата денег или замены. Для такого требования сохранность заводской упаковки не является обязательным условием: товар объективно нужно распаковать, чтобы им пользоваться и выявить дефект.

Совсем другая ситуация — исправный товар, купленный дистанционно, который человек решил вернуть потому, что передумал. Вот здесь с 1 сентября 2026-го будут отдельно оцениваться потребительские свойства, товарный вид, включая потребительскую упаковку, комплектность и наличие технических или эксплуатационных документов. Это как раз направлено против ситуаций, когда дорогую технику фактически используют, а затем пытаются вернуть как новую.

На практике спорным останется вопрос, что считать использованием. Один запуск смартфона для проверки экрана и камеры и несколько недель полноценной эксплуатации — разные ситуации.

Продавцу придется доказывать конкретные признаки эксплуатации: потертости, циклы зарядки, данные диагностики, следы установки и использования программ, повреждения аксессуаров и упаковки. Один лишь вывод сотрудника магазина, что «телефоном пользовались», недостаточен, если возникает судебный спор, считает Абрамов.

Покупателям дорогой техники он советует проверять комплектность и внешний вид еще при передаче товара, по возможности фиксировать распаковку на видео и не выбрасывать упаковку, пленки, документы и аксессуары хотя бы до окончания периода, когда может возникнуть вопрос о возврате. При дистанционной покупке это теперь особенно важно.

Если же дефект обнаружился, например, на пятый день, логика не меняется: нужно заявлять требование именно как по товару ненадлежащего качества, письменно описать недостаток и передать товар продавцу для проверки качества. Небольшая вмятина на коробке не должна лишать потребителя права, предусмотренного ст. 18 Закона о защите прав потребителей.

Главное — не смешивать возврат исправной техники «потому что не подошла» с возвратом товара, в котором обнаружен недостаток.