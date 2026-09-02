Исследование: россияне считают, что достойная пенсия должна быть 56,6 тысяч рублей

Ожидания россиян относительно достойной пенсии выросли до 56,6 тыс. рублей: чем выше доход и образование, тем больше сумма, которую респонденты считают приемлемой.

Экономически активные россияне считают, что для достойной жизни на пенсии нужно в среднем 56,6 тыс. рублей в месяц — за пять месяцев ожидания выросли на 6%.

Ожидания мужчин традиционно выше — 58,3 тыс. рублей, у женщин — 55 тыс. Максимальные запросы у респондентов 35-45 лет: в среднем 59,2 тыс. Россияне старше 45 лет называют сумму 58,2 тыс., в возрасте 25-35 лет — 56,1 тыс., а самые скромные ожидания — у молодежи до 25 лет (51,1 тыс.). Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Россияне с высшим образованием считают приемлемой пенсию в 59,2 тыс. рублей, со средним профессиональным — 54,1 тыс.

Чем выше доход, тем больше ожидания: при заработке менее 100 тыс. рублей достаточной кажется пенсия в 53 тыс., при доходе от 200 тыс. — уже 64,7 тыс.

По городам лидирует Москва — жители столицы оценивают достойную пенсию в 60,9 тыс. рублей (+5%). Далее идут Санкт‑Петербург (60,3 тыс., +5%) и Хабаровск (60,1 тыс., +8%). В топ‑5 также вошли Владивосток (58,6 тыс., +8%) и Иркутск (57 тыс., +5%). Самые низкие ожидания — у жителей Новокузнецка (50 тыс., +7%), Липецка (51 тыс.) и Кирова (53,4 тыс., +2%).