С 1 сентября 2026 года меняются основания для досрочного прекращения налогового мониторинга
ФНС назвала новые критические ошибки для крупных компаний.
ФНС сообщила об изменении оснований для досрочного прекращения налогового мониторинга (ст. 105.29 НК) с 1 сентября 2026 года.
Налоговый мониторинг может быть досрочно прекращен в таких случаях:
ликвидация или реорганизация организации — если правопреемник не вступил в налоговый мониторинг, при исключении организации из ЕГРЮЛ;
неактуальность представленных документов для правопреемника по истечении месяца со дня его образования;
несоответствие регламента информационного взаимодействия установленным требованиям;
систематическое нарушение порядка и сроков доступа к информационным системам — два раза и более за период проведения налогового мониторинга;
несоответствие информационных систем установленным требованиям;
несоответствие системы внутреннего контроля требованиям уполномоченного федерального органа.
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