С 1 сентября 2026 года меняются основания для досрочного прекращения налогового мониторинга

ФНС сообщила об изменении оснований для досрочного прекращения налогового мониторинга (ст. 105.29 НК) с 1 сентября 2026 года.

Налоговый мониторинг может быть досрочно прекращен в таких случаях:

ликвидация или реорганизация организации — если правопреемник не вступил в налоговый мониторинг, при исключении организации из ЕГРЮЛ;

неактуальность представленных документов для правопреемника по истечении месяца со дня его образования;

несоответствие регламента информационного взаимодействия установленным требованиям;

систематическое нарушение порядка и сроков доступа к информационным системам — два раза и более за период проведения налогового мониторинга;

несоответствие информационных систем установленным требованиям;

несоответствие системы внутреннего контроля требованиям уполномоченного федерального органа.

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