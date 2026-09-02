На «Клерке» появились новые калькуляторы для ОСАГО, алиментов и других расчетов

Раздел «Инструменты» на «Клерке» пополнился новыми бесплатными сервисами. Они помогут рассчитать стоимость ОСАГО и неустойку по алиментам, сравнить план с фактом и выполнить расчеты со временем.

«Клерк» продолжает развивать раздел с онлайн-инструментами, которые позволяют выполнять расчеты прямо на сайте без таблиц и самостоятельного поиска формул. Новые сервисы рассчитаны на разные задачи — от финансового планирования до личных расчетов.

Один из них — калькулятор ОСАГО. С его помощью можно рассчитать стоимость полиса с учетом параметров, которые влияют на страховую премию.

Калькулятор неустойки по алиментам поможет определить сумму неустойки за просрочку. В расчет можно внести период задолженности и частичные платежи, а при изменении ставки калькулятор учтет разные периоды.

Для контроля финансовых показателей появился план-факт калькулятор. В нем можно сопоставить запланированное значение с фактическим и увидеть размер и процент отклонения от плана.

Еще один сервис — калькулятор времени. Он позволяет складывать и вычитать часы, минуты и секунды и переводить полученный результат между единицами времени.

Новые калькуляторы дополняют другие сервисы «Клерка» для бухгалтеров, предпринимателей и пользователей. Раздел «Инструменты» регулярно пополняется новыми калькуляторами и другими бесплатными сервисами для расчетов.