ФНС: определены правила применения НДС по долгосрочным договорам, если изменились налоговые нормы

Налоговики напомнили об изменениях в ст. 166 и ст. 168 НК, которые регулируют порядок применения НДС в рамках длящихся договоров, если в период их исполнения изменились налоговые правила.

Сейчас поставщик обязан предъявлять НДС покупателю сверх оговоренной в договоре цены. В случае долгосрочных контрактов новые нормы могут обязать продавца платить налог. По действующим правилам продавец может потребовать от покупателя компенсацию в виде надбавки, но покупатель не сможет заявить вычет по такому НДС и понесет финансовые потери.

В ст. 166 НК добавили уточнение: если после подписания договора изменения в законодательстве приводят к тому, что поставщик становится плательщиком НДС, а покупатель лишается права на вычет, то сумму налога рассчитывают расчетным способом на базе договорной цены. При этом оформление счетов‑фактур не требуется.

Правило применяется, когда стороны не скорректировали цену контракта или в самом договоре нет условий для урегулирования подобных ситуаций. Уточнение внесли и в ст. 168 НК.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не раньше начала очередного налогового периода по НДС — то есть с 1 октября 2026 года.

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