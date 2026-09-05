Назвали профессии, где знание языков даст наибольшую прибавку в зарплате

Агенты по недвижимости и руководители юридических департаментов получают самую высокую прибавку к зарплате за знание иностранных языков.

В первом полугодии 2026 года наибольший разрыв в оплате труда зафиксирован у агентов по недвижимости. Медианная зарплата в вакансиях с требованием иностранного языка составила около 304 тыс. рублей, тогда как в предложениях без такого требования — около 200 тыс. рублей.

Такие результаты показало исследование Skyeng и платформы hh.ru.

На втором месте оказались директора юридических департаментов, где разница в доходах достигает почти 98 тыс. рублей: 226 тыс. рублей против 128 тыс. рублей.

На третьем месте – финансовые директора, для которых знание языка обеспечивает прибавку в 87 тыс. рублей: 288 тыс. рублей против 201 тыс. рублей.