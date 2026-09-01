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Цифровой рубль
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Минута растянулась на четыре часа: первый день обязательного цифрового рубля показал разрыв между законом и практикой. Выпуск № 115 подкаста «Налоговое утро»

Теоретически подключение к платформе Банка России занимает 60 секунд. Но на деле все происходит немного сложнее.

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С 1 сентября 2026 года цифровой рубль перестал быть экспериментом для крупнейших банков и стал обязанностью для части российского ритейла.

Чтобы понять, как это работает на практике, «Клерк» отправил главного бухгалтера открывать счет цифрового рубля. Банк пообещал проверку за минуту.

Спустя четыре часа ожидания стало ясно: рекламные сценарии банковских приложений редко переживают столкновение с реальностью компании. Разбираемся, кому уже пора подключаться и где спрятаны ловушки со временем.

Топ выпусков:

Все выпуски подкаста можно послушать тут. Также нас можно слушать в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте, на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там много полезного!

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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    ну так может всё элементарно просто? вы находитесь в разных системах? которые движутся с разными скоростями, у вас разные гравитационные напряжения....

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