Массовый запуск цифрового рубля 1 сентября 2026 прошел с задержками и сбоями

Массовый запуск цифрового рубля начался с технических сбоев: пользователи жалуются на недоступность сервиса, проблемы с сертификатами и отсутствие функционала в приложениях, особенно на iOS.

С 1 сентября 2026 года 22 крупнейших банка, признанных значимыми на платежном рынке, обязаны предоставить клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях. Однако на практике пользователи столкнулись с отсутствием кнопок активации, ошибками при выпуске сертификатов и длительным ожиданием проверки данных через Госуслуги.

Большинство кредитных организаций реализовали доступ к цифровому рублю только для пользователей смартфонов на Android. Владельцам устройств на iOS функционал пока недоступен, так как банки продолжают работу над обновлением приложений. В некоторых случаях, например в Ozon Банке и Райффайзенбанке, открытие кошельков оказалось временно невозможно из-за технических работ или отсутствия актуальных версий ПО. Об этом пишут «Известия».

«На первом этапе сервис доступен на устройствах с операционной системой Android с версией мобильного приложения не ниже 17.11. Позднее возможность пользоваться сервисом появится и на iOS», — сказали в пресс-службе Сбера.

В Банке России подтвердили осведомленность о проблемах и заявили, что совместно с финансовыми организациями работают над их устранением. Эксперты связывают задержки с высокими требованиями регулятора к безопасности и низкой заинтересованностью банков, для которых внедрение новой формы валюты на текущем этапе не приносит существенной прибыли.

«Несмотря на массовый характер запуска, количество обращений в контакт-центр по данной тематике остается минимальным. По состоянию на первую половину дня 1 сентября через наш банк уже открыто несколько сотен счетов цифрового рубля», — уточнил зампред правления банка «Дом.РФ» Николай Козак.

Обязанность по открытию счетов в цифровых рублях будет расширяться: с 1 сентября 2027 года к платформе подключатся банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028 года — банки с базовой лицензией. Параллельно вводится требование для бизнеса: с начала осени 2026 года принимать цифровые рубли обязаны крупные торгово-сервисные предприятия с годовой выручкой свыше 120 млн рублей.