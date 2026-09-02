Новый вклад позволит копить на жилье и получать ипотеку на льготных условиях — его запустят в 2027 году

Россияне смогут копить на жилье через новый жилищный вклад — после накопления минимального первоначального взноса банк рассмотрит заявку на льготную ипотеку, а средства будут застрахованы до 10 млн рублей.

С 1 января 2027 года в России запустят специальный жилищный вклад для накопления средств на покупку или строительство недвижимости. Этот инструмент позволит копить деньги на первоначальный взнос и впоследствии получить ипотечный кредит на льготных условиях. Государство повысит лимит страхового возмещения по таким счетам до 10 млн рублей, что значительно превышает стандартную страховку в 1,4 млн рублей.

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев рассказал, что этот продукт представляет собой связку накоплений и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку на кредит сразу после того, как клиент накопит минимальную сумму первоначального взноса. Об этом пишут «Известия».

Снять средства с такого вклада можно будет только для приобретения или возведения жилья. Подобные ограничения направлены на целевое использование накоплений, которые формируются для улучшения жилищных условий.

«По сути, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки: банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос», — сказал Денис Астафьев.

Доступность ипотечного кредитования напрямую зависит от политики Банка России. Так, руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова уточнила, что снижение ключевой ставки до 14% годовых пока не делает рефинансирование ипотеки выгодным для большинства заемщиков. Ощутимый эффект для рынка ожидается только при более существенном удешевлении кредитных ресурсов.