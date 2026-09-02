Мантуров разъяснил, когда будут вводить временное управление

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что в список попали компании, которым ранее неоднократно указывали на недостатки в работе по обеспечению безопасности и восстановлению пострадавших объектов. Конкретные меры по усилению защиты на таких площадках будут обсуждаться в закрытом режиме.

«Есть предприятия, которым уже неоднократно указывали на недостатки в их работе по обеспечению безопасности и восстановлению пострадавших объектов. Не стану их называть, но вопросы по ним будут рассматриваться в первую очередь», — сказал Мантуров.

Временное управление завершится после выполнения его целей – обеспечения безопасности или восстановления объекта. Решение примут на самом высоком уровне, добавил вице-премьер.

Перечень объектов критической инфраструктуры публиковать не будут соображений безопасности, но сами предприятия будут знать, что включены в этот перечень.