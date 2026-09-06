Минтранс перечислил ключевые шаги для перехода к электронным накладным

С 1 сентября 2026 года электронные накладные стали обязательными, бизнесу нужно согласовать порядок подписания документов с контрагентами, иначе провести сделку в цифровом виде не удастся.

Замглавы Минтранса Борис Ташимов рассказал, что бизнесу стоит начинать подготовку к электронным перевозочным документам с базовых шагов — проверки собственных договоров и внутренних процессов. По его словам, именно несогласованность действий между участниками перевозки чаще всего мешает оформлять документы в электронном виде.

После аудита компаниям нужно заключить договор с аккредитованным оператором, оформить электронные подписи и, при необходимости, доверенности для сотрудников, которые будут подписывать титулы. Ташимов подчеркнул, что важно заранее согласовать с контрагентами, кто и на каком этапе подписывает документы: при расхождении процессов провести сделку в электронном виде не получится.

«Отрасль движется к этому не первый год, оборудование и роуминг между операторами уже настроены у большинства — дальше вопрос в дисциплине каждого конкретного участника цепочки», — сказал Борис Ташимов.

С 1 сентября 2026 года все участники грузоперевозок обязаны оформлять электронные перевозочные документы через государственную информационную систему. В электронном виде стали обязательными транспортная накладная, заказ и заявка при автомобильных перевозках, железнодорожная и авиационная грузовые накладные, а также экспедиторские документы.

До марта 2027 года за использование бумажных накладных штрафы не предусмотрены — ограничатся устным замечанием.