Инвесторам предложили вкладывать деньги в обновление ЖКХ через ценные бумаги

Выпуск ценных бумаг с гарантированной возвратностью может помочь концессионерам в сфере ЖКХ и привлечь средства населения в модернизацию сетей, считает председатель комитета по ЖКХ «Деловой России» Лев Гориловский.

В России обсуждают выпуск ценных бумаг для привлечения «длинных» инвестиций в коммунальную инфраструктуру — механизм должен обеспечить возвратность средств для концессионеров и открыть доступ к вложениям для населения. Такой механизм позволит обеспечить гарантии возврата средств для компаний, которые реконструируют теплосети по концессии, рассказал на полях ВЭФ председатель комитета по ЖКХ «Деловой России» Лев Гориловский.

По его словам, концессионеры часто сталкиваются с проблемой возвратности инвестиций: вложения в трубы, котельные и другие объекты могут не окупиться из‑за роста стоимости материалов, изменения ключевой ставки или невозможности повысить тарифы. Региональные бюджеты не всегда способны компенсировать разницу, из‑за чего компании вынуждены сокращать ремонтные программы, что в итоге ухудшает качество услуг.

Выпуск ценных бумаг с гарантированной возвратностью мог бы стать альтернативой депозитам и другим инструментам для населения.

«Если механизм возвратности будет обеспечен, то это может стать альтернативой и депозитам, и другим механизмам. Через расширение таких финансовых механизмов и лежит реальная возможность привлечения длинных средств в инфраструктуру», — сказал Лев Гориловский.

Финансовое давление на концессионеров напрямую снижает объемы обновления сетей, хотя стабильное качество услуг требует регулярных инвестиций. По его словам, отрасли необходимы долгосрочные механизмы защиты вложений, чтобы избежать ситуации, когда компании вынуждены выбирать между сокращением работ и поиском внешней компенсации.

Гориловский добавил, что потенциал таких инструментов значителен: объем средств на депозитах у населения очень велик, а коммунальная инфраструктура остается востребованной десятилетиями.