Молодые сотрудники чаще других допускают утечки данных при работе с ИИ: объем вырос в 30 раз

Лишь треть российских работников уверенно используют ИИ, при этом молодые специалисты чаще прибегают к чат‑ботам и нередко совершают критические ошибки, включая передачу конфиденциальных данных.

Молодые сотрудники чаще других допускают утечки конфиденциальных данных при работе с нейросетями. Лишь треть российских работников уверенно используют ИИ в рабочих задачах, при этом зумеры чаще остальных прибегают к чат-ботам, но нередко совершают критические ошибки.

39% молодых работников хотя бы раз вводили в публичные чат-боты конфиденциальные данные компании. Среди миллениалов этот показатель составляет 34%, среди поколения X — 27%, а среди бумеров — 18%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование платформы Teachbase.

Всего 32% опрошенных сотрудников уверенно применяют нейросети в работе. Остальные 68% либо не понимают принципы работы ИИ, либо регулярно получают ошибочные результаты. Хуже всего в инструментах разбираются представители старших поколений: среди бумеров доля таких сотрудников достигает 91%, среди поколения X — 76%.

Почти половина пользователей ИИ поколения Z признались, что не проверяют факты и цифры в ответах нейросетей. Кроме того, 43% зумеров испытывают трудности с составлением корректных запросов, а 42% сотрудников всех возрастов объясняют неумение работать с ИИ отсутствием обучения со стороны работодателя.

Специалисты ГК «Солар» сообщили, что с 2025 года объем конфиденциальной информации российских компаний в публичных нейросетях вырос в 30 раз из‑за загрузки сотрудниками рабочих документов.

Бесконтрольное использование публичных чат-ботов грозит компаниям утечкой данных, нарушением условий NDA и серьезными правовыми последствиями.