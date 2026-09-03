Оборот компании вырос в четыре раза после ухода иностранного партнера

Оборот производителя фасадов Frontside вырос с 737 млн рублей в 2019 году до 3,4 млрд рублей в 2025-м. Расти бизнес начал после обретения независимости от иностранного партнера.

Frontside начинала работу в России как совместное предприятие со словенской компанией Trimo. Партнер дал российскому бизнесу технологии и знания о производстве фасадов, однако впоследствии решил уйти с российского рынка, рассказал основатель и владелец Frontside Александр Дмитриев в проекте «Клерка» «Тот еще разговор».

По словам Дмитриева, на момент ухода иностранного партнера российская компания была прибыльной и несколько лет занимала первые строчки в группе по продажам топовых продуктов. Поэтому решение покинуть российский рынок предприниматель считает скорее политическим, чем экономическим.

Самостоятельность дала Frontside возможность развивать собственные продукты, производство которых раньше ограничивала материнская компания. На первом этапе часть идей заимствовали у Trimo, а из-за нехватки денег на автоматизированные линии начинали с ручной доработки. Это, по словам Дмитриева, дало мощный импульс развитию и росту доходности.

В 2019 году оборот Frontside составлял 737 млн рублей, в 2023-м — почти 2 млрд, а в 2025 году достиг 3,4 млрд рублей. Таким образом, за шесть лет он увеличился примерно в 4,6 раза.

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