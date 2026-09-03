Действителен ли групповой протокол по охране труда, если один работник забыл расписаться?

Отсутствие подписи одного сотрудника в общем протоколе по охране труда не аннулирует его для остальных.

Согласно пункту 91 Постановления от 24.12.2021 № 2464, результаты проверки знания требований охраны труда работников после завершения обучения оформляются протоколом проверки знания требований охраны труда.

Согласно подпункту и) пункта 92, в протоколе проверки знания требований охраны труда работников должна содержаться подпись работника, прошедшего проверку знания требований охраны труда.

Учитывая то, что протокол проверки знания требований охраны труда оформляется в отношении группы обученных работников, если кто-либо из работников, поименованных в протоколе, не поставил свою подпись, будет ли такой протокол считаться легитимным и действительным для остальных работников, расписавшихся в данном протоколе, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Полагаем, что будет действительным для других работников», — ответил Роструд.

Согласно п. 91 Правил, допускается оформление единого протокола проверки знания требований охраны труда работников, если обучение по оказанию первой помощи пострадавшим и обучение по использованию СИЗ проводятся в рамках обучения требованиям охраны труда.