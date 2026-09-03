Инвестиции в недвижимость достигли рекордных 900 млрд рублей

Инвестиции в российскую недвижимость за десятилетие выросли втрое и в 2026 году могут достичь 900 млрд рублей, несмотря на снижение объема сделок в начале года.

Объем инвестиций в недвижимость России за десятилетие увеличился с 274 млрд до 900 млрд рублей.

За январь-август 2026 года объем сделок снизился на 20% год к году, составив 508 млрд рублей. При этом структура вложений заметно изменилась. Наибольший рост показал сегмент складской недвижимости — 159 млрд рублей, что на 18% выше, чем годом ранее. Инвестиции в жилой сектор увеличились на 17%, до 145 млрд рублей. Об этом сказано в исследовании IBC Real Estate.

В офисную недвижимость вложения сократились на 45%, до 90 млрд рублей, в торговую — на 46%, до 80 млрд рублей.

Аналитики отмечают ключевую тенденцию: крупные девелоперы активно наращивают земельные банки. С начала 2026 года компании приобрели более 270 га участков для строительства свыше 3 млн кв. м жилья.