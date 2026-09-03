Минэкономразвития: креативные индустрии получат новые финансовые инструменты роста

Креативная экономика уже формирует 4,2% ВВП России, и к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 6%. Об этом рассказала директор департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Анастасия Золотухина на сессии ВЭФ‑2026.

Для достижения цели ведомство предлагает расширить набор инструментов поддержки: экспортные механизмы, фонды целевого капитала (эндаументы) и цифровые финансовые активы (ЦФА), доступные в том числе НКО, работающим в творческих индустриях.

«Эндаумент — это технология, превращающая разовое пожертвование или грант в постоянный источник дохода для реализации миссии организации», — сказала Анастасия Золотухина.

Развитие эндаументов становится одним из ключевых направлений. Совокупный объем целевых капиталов в России превышает 204 млрд рублей, а успешные примеры уже есть: эндаумент Эрмитажа составляет 530 млн рублей, Третьяковской галереи — 189 млн рублей. На Дальнем Востоке создано 15 фондов с активами 2,7 млрд рублей, в Арктической зоне — 5 фондов на 8,4 млрд рублей.

Для снятия барьеров и популяризации инструмента утвержден План развития фондов целевого капитала до 2036 года. Документ предусматривает расширение услуг для управляющих организаций, снятие ограничений на платную деятельность для НКО‑собственников эндаументов и создание универсальных решений для привлечения пожертвований.

Отдельный блок посвящен цифровым финансовым активам. Рынок ЦФА стремительно растет — его объем превысил 1,7 трлн рублей, однако представители креативного сектора пока осторожны, а среди экспертов нет единой позиции по массовому внедрению инструмента.

Экспортная повестка становится важным драйвером развития. Экспортоориентированные компании используют более сложные финансовые инструменты — аккредитивы, факторинг, страхование авансов — для снижения валютных и логистических рисков. Существенную поддержку оказывают экспортные каталоги российской продукции для стран ШОС и АСЕАН. Сейчас рассматривается создание специализированного каталога креативных продуктов Дальнего Востока: отобраны 70 компаний, РЭЦ изучит их потенциал и поможет масштабировать успешные практики.

Развитие экспорта и переход на цифровые механизмы расчетов формируют устойчивый спрос на современные финансовые решения, включая токенизированные и платформенные активы, что напрямую связано с тематикой ЦФА.