На парковках у торговых центров хотят сделать обязательные места для многодетных семей

Депутаты предложили обязать крупные торговые объекты выделять специальные парковочные места для многодетных семей. Новые требования планируют ввести с 1 сентября 2027 года.

2 сентября 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обяжет крупные торговые объекты выделять специальные парковочные места для многодетных семей. Новые требования планируют ввести с 1 сентября 2027 года.

Такие места должны появиться на парковках общего пользования, обслуживающих стационарные торговые объекты, которые соответствуют критериям, установленным правительством. Количество мест будет определяться с учетом вместимости парковки, а порядок подтверждения права на их использование — отдельным постановлением кабмина.

В пояснительной записке сказано, что число многодетных семей в России достигло 2,9 млн, в них воспитывается около 9,5 млн детей. При посещении торговых центров таким семьям требуется больше пространства для безопасной посадки и высадки детей, размещения кресел и колясок. Специальные места должны решить эту проблему без создания новой инфраструктуры.

Новые места будут выделять дополнительно к парковочным местам для инвалидов и не могут уменьшать их количество. Законопроект также опирается на уже существующие цифровые механизмы подтверждения статуса многодетной семьи через ЕПГУ и социальную платформу Минтруда.