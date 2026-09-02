Банки резко нарастили корпоративные, ипотечные и потребкредиты во втором квартале 2026 года

Корпоративное кредитование во втором квартале увеличилось до 3,7%, ипотека и потребкредиты также ускорили рост, а прибыль банков превысила ожидания регулятора.

Во втором квартале 2026 года кредитование компаний с учетом облигаций выросло на 3,7% против 0,7% в первом квартале, главным образом за счет рублевых корпоративных кредитов. Наибольший объем финансирования получили промышленные и строительные компании. Прогноз по корпоративному кредитованию на 2026 год сохранен на уровне 7-11%.

Ипотечный портфель населения продолжил умеренный рост +1,7% после +1,4% кварталом ранее. Выдачи увеличились в рыночном сегменте, тогда как доля льготной ипотеки снизилась до 60% (с 68% в I квартале). По итогам года ожидается прирост ипотечного портфеля на 6–10%, что соответствует первоначальному прогнозу. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Портфель потребительских кредитов ускорился до 2,8% после 0,3% в I квартале. Рост обеспечили кредиты наличными, что может быть связано с сезонными расходами на отпуск. Прогноз по сегменту на 2026 год остался прежним — 4-8%.

Средства клиентов увеличились на 2,1%. Прогноз по росту клиентских средств на год повышен до 7-12% (ранее 5-10%) благодаря ожидаемым крупным выплатам по госконтрактам и декабрьскому росту остатков на счетах клиентов из-за премий и авансирования январских платежей.

Чистая прибыль банков за II квартал составила 1,1 трлн рублей, что ниже результата I квартала (1,2 трлн), но выше первоначального прогноза (около 0,9 трлн). Прогноз по прибыли на 2026 год повышен до 3,9-4,4 трлн рублей. Регулятор отмечает, что прибыль остается ключевым источником роста капитала, позволяя банкам одновременно расширять кредитование и укреплять устойчивость сектора.