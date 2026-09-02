Татьяна Ким: селлеры Wildberries начали получать налоговые отсрочки на один год

Предпринимателям, пострадавшим от атак, начали приходить уведомления об отсрочке налогов на год.

Wildberries передала в ФНС данные пострадавших селлеров, и предпринимателям начали приходить уведомления об отсрочке налогов на год. Также продлены сроки маркировки остатков детских игрушек до конца февраля 2027 года.

Основатель Wildberries Татьяна Ким рассказала, что селлеры уже получают уведомления о предоставлении годовой отсрочки по уплате налогов.

«Предпринимателям начали приходить уведомления о предоставлении отсрочки по уплате налогов сроком на один год. Эта пауза даст время встать на ноги без фискального давления», — сказано в телеграм-канале Татьяны Ким.

Кроме того, правительство продлило сроки маркировки остатков детских игрушек до конца февраля 2027 года. Это решение призвано дать продавцам больше времени, чтобы привести товарные остатки в соответствие с обновленными требованиями.