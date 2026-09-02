На «Клерке» появился новый формат материалов — интервью
Команда разработчиков «Клерка» запустила специальный формат публикаций.
На «Клерке» появился новый формат — интервью. Его можно выбрать в привычном меню.
Чтобы сделать беседы с экспертами и предпринимателями более интерактивными и легкими для чтения, в редактор добавлены новые функциональные блоки:
карусель изображений. Теперь авторы могут упаковывать фотографии спикеров, офисов или производства в удобные слайдеры;
форма «Коротко о бизнесе». Специальная карточка-визитка, в которую можно вынести ключевые факты о компании: сферу деятельности, оборот, количество сотрудников или географию присутствия;
собственное оглавление. Инструмент автоматически собирает структуру интервью на основе заголовков второго уровня.
Новый формат разработан с учетом специфики контента на «Клерке». С его помощью блоги компаний и независимые авторы смогут упаковывать сложные бизнес-кейсы в живой диалог.
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