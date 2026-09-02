На «Клерке» появился новый формат материалов — интервью

На «Клерке» появился новый формат — интервью. Его можно выбрать в привычном меню.

Форматы статей «Клерка»

Чтобы сделать беседы с экспертами и предпринимателями более интерактивными и легкими для чтения, в редактор добавлены новые функциональные блоки:

карусель изображений . Теперь авторы могут упаковывать фотографии спикеров, офисов или производства в удобные слайдеры;

форма « Коротко о бизнесе ». Специальная карточка-визитка, в которую можно вынести ключевые факты о компании: сферу деятельности, оборот, количество сотрудников или географию присутствия;

собственное оглавление. Инструмент автоматически собирает структуру интервью на основе заголовков второго уровня.

Новый формат разработан с учетом специфики контента на «Клерке». С его помощью блоги компаний и независимые авторы смогут упаковывать сложные бизнес-кейсы в живой диалог.