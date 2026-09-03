Депутаты предлагают увеличить срок льготной оплаты автоштрафов до 30 дней

Автовладельцу могут дать полные 30 дней для льготной уплаты административного штрафа с момента получения постановления либо с момента, когда оно считается полученным.

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили уравнять права водителей, чтобы период для оплаты со скидкой не сокращался из-за времени доставки почтового отправления или электронного уведомления. Соответствующее обращение направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Изменения предлагается внести в часть 1.3 ст. 32.2 КоАП. Сейчас срок для льготной оплаты часто начинает течь с момента вынесения постановления, из-за чего водители теряют часть времени на ожидание письма.

Новый механизм позволит использовать единый юридически определимый момент начала срока как при почтовом, так и при электронном направлении документа.

«Представляется целесообразным изменить часть 1.3 ст. 32.2 КоАП и предоставить собственнику (владельцу) транспортного средства полные 30 дней для льготной уплаты административного штрафа с момента получения постановления либо с момента, когда оно считается полученным в соответствии со ст. 24.9 КоАП», — пишут депутаты.

При этом единый срок исключает возможность искусственно продлевать льготный период путем уклонения от получения корреспонденции.

Для реализации идеи парламентарии предлагают проработать порядок автоматического обмена данными о дате вручения постановлений между МВД, порталом Госуслуг и почтовыми службами.