В ЭКГ‑рейтинг добавили разрывы по НДС и новые показатели корпоративной демографии

С 2026 года ЭКГ‑рейтинг включает разрывы по НДС, демографический стандарт и трудоустройство ветеранов СВО; ФНС отмечает рост применения рейтинга в госзакупках.

Обновленная методика ЭКГ‑рейтинга с 2026 года включает новые показатели, среди которых разрывы по НДС, трудоустройство ветеранов СВО и реализация экологических и климатических проектов. Об этом рассказал замруководителя ФНС Тимур Шиналиев на сессии ВЭФ.

«С этого года в рамках измененного ГОСТа в блок "государство" попадают в том числе показатели разрыва по налогу на добавленную стоимость. Это первый публичный рейтинг, который говорит о проблемах в цепочке кооперации», — сказал Тимур Шиналиев.

В блоке «кадры» учитывают уровень оплаты труда, стабильность кадрового состава, благотворительные инициативы и трудоустройство ветеранов СВО. Наибольшее количество баллов получают компании, внедрившие демографический стандарт, который является одним из ключевых компонентов методики.

Всего в ЭКГ‑рейтинге можно набрать 170 баллов:

100 баллов — автоматический скоринг по 20 публичным показателям,

60 баллов — добровольная анкета по 35 показателям,

10 баллов — участие в бизнес‑объединениях и наличие достижений.

Рейтинг обновляется ежемесячно и рассчитывается на основе открытых и верифицированных государством данных семи федеральных органов. На сайте экг-рейтинг.рф уже есть информация о 7,6 млн хозяйствующих субъектов.

Шиналиев также отметил рост применения рейтинга в госзакупках: число процедур, где использовались его показатели, увеличилось с 140 во втором полугодии 2024 года до 2,5 тыс. во втором полугодии 2025 года.