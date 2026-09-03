Сбер предупредил о возможных паузах в снижении ключевой ставки, но причин для роста нет

Греф заявил, что ключевая ставка может снижаться неравномерно, с паузами, но повышать ее регулятору не требуется. Прогноз Сбера— 13-13,5% к концу 2026 года.

Сбербанк допускает паузы в дальнейшем снижении ключевой ставки Банка России. Об этом рассказал глава банка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.

Реальная процентная ставка остается высокой, поэтому регулятору требуется время, чтобы оценить совокупность факторов и корректно выстроить траекторию смягчения.

Греф отметил, что постепенное снижение ставки возможно, однако в процессе могут возникать паузы, поскольку Центробанку необходимо анализировать текущие условия и риски. При этом он подчеркнул, что оснований для повышения ставки нет.

«Мы допускаем, что могут быть паузы в движении вниз. Наше прогноз до конца этого года остается на уровне 13-13,5%», — сказал Герман Греф.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 11 сентября 2026 года.